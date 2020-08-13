Podolski: Galatasaray'ın çaba göstermesini isterdim

Bir dönem sarı-kırmızılı takımda da forma giyen Antalyasporlu Lukas Podolski, "Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un 35 yaşındaki forveti Lukas Podolski, Türkiye'deki günlerine ve eski takımı Galatasaray'a dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN ÇABA GÖSTERMESİNİ İSTERDİM"

Eski takımı Galatasaray'ın geçen sezonki performansını yorumlayan Podolski, "Galatasaray'da takım içinde huzursuzluk ve sakatlıklar çok oldu. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar çaba göstermesini isterdim. Ne de olsa benim eski takımım. Ama ben şu anda Antalyaspor için oynuyorum. Umarım bu yıl da geçtiğimiz sezon gibi başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE HUZURLUYUM"

Türkiye'de huzurlu olduğunu söyleyen Poldi, "Ben Türkiye'de kendimi ailemle çok huzurlu hissediyorum. Galatasaray'dayken de çok huzurluydum. Antalya'da da kendimi çok iyi hissediyorum. Şu an için 1 yıllık daha sözleşmem var Antalyaspor'la. Ama benim kafam, vücudum, ayaklarım futbola devam edebilir. Bakalım neler olacak, önümde daha 1 yılım var. Belki 1 yıl daha sözleşmem uzayabilir. Belki devam ederim, belki de başka bir şey çıkabilir. Bakıp göreceğiz.

Ben şu an kendimi yeni sezon için hazırlıyorum. Şu anki hedefim, kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Şu an koronadan dolayı seyirci eksikliği var. Dilerim yakında seyirciler maçlara gelebilir. Umarım liglerin başlayacağı eylül ayına kadar korona pandemisi biter." ifadelerini kullandı.