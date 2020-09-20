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    Podolski: Gökdeniz daha çok çalışmalı

    Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu. Podolski, golü atan genç oyuncu Gökdeniz'in daha çok çalışması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 15:43
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    Podolski: Gökdeniz daha çok çalışmalı

    Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Lukas Podolski, Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

    Polonya asıllı Alman futbolcu maç ile ilgili değerlendirmeler yaptı ve golü atan genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar hakkında konuştu.

    Podolski: Gökdeniz daha çok çalışmalı #1

    İşte Podolski'nin maç sonu sözleri:

    "Son dakikalarda gol attığımızda çok sevindik. Golü ve puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya puan veya puanlarla ayrılmak istiyorduk onu da başardık. Mutluyuz, puanı hak ettik. Öncelikle bekleyelim. Hemen abartmaya ve havaya sokmaya gerek yok. Alt liglerden geldiği belli. Savaşmayı seven, topları kovalayan önde baskı kurmayı seven bir oyuncu olduğunu gösteriyor ama dediğim gibi havaya sokmaya gerek yok. Önümüzdeki haftalara bakacağız."

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