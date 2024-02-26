Podolski kurduğu dönerciyle servet kazanıyor! 210 milyon euro... Lukas Podolski'nin 2018 yılında Almanya'da kurduğu döner zinciri, Alman futbolcuya 210 milyon euro servet kazandırdı.

ensonhaber.com

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski, futbolu bıraktıktan sonraki iş hayatıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

2017 yılında dondurma markası Ice Cream United'ı piyasaya süren golcü yıldız, bir yıl sonra Almanya'nın kuzey doğusunda kebap zincirinin temellerini atarak şu anda 30'a yakın şubesi olan dönerci dükkanını açtı.

210 milyon euro kazandı

Restoran zincirine verdiği desteği yüksek sesle dile getiren Alman futbolcu, fiyatlarını savunup rakiplerini eleştirmekten de geri durmuyor.

Müzik festivali, spor merkezi ve fenomenlerin, veteran futbolcuların ve taraftarların katıldığı futbol turnuvası da düzenleyen Podolski, toplam 210 milyon euro yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası gelirle büyük bir servete sahip oldu.

Halen daha Polonya'da top koşturan deneyimli oyuncu, Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Galatasaray'ın dışında ülkemizde Antalyaspor forması da giyen Podolski, kariyerinde Köln, Bayern Münih, Inter ve Arsenal takımları için de mücadele etti.