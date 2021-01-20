Podolski: Mesut, Fenerbahçe'yi yukarı taşıyacaktır

Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Mesut Özil'in Fenerbahçe'de başarılı olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi, tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Mesut'un Türkiye'ye gelmesini Bild'e değerlendirdi.

"YUKARI TAŞIYACAKTIR"

Podolski, ''Mesut'un Türkiye'de bizimle oynayacak olmasından çok sevinçliyim. Ligin kalitesini yükseltecek bir isim ve 32 yaş, hala üst düzey futbol oynamak için yeterli bir yaştır. Süper Lig'de kulüp başkanları, taraftarı mutlu etmek için çoğu zaman ismi olan, yıldız futbolcular transfer eder. Ama Mesut, hem sportif hem de imaj olarak Fenerbahçe'yi yukarıya taşıyacaktır.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE'DE HAKEMLER OYUNU ÇOK DURDURUYOR''

Almanya Milli Takımı ve Arsenal'den eski takım arkadaşını Türkiye'deki futbol için uyarıda bulunan Podolski, ''Türkiye'de maçlar biraz kaotik geçiyor. Birçok faul oluyor ve sürekli bu kararlar tartışılıyor. Hakemler sürekli oyunu bölüyor, bu yüzden futbol çok az oynanabiliyor. 90 dakika içinde sadece 60 dakika futbol oynanıyor.'' diye konuştu.

''SEVDİĞİ İŞİ TEKRAR YAPACAK''

Eski takımı Arsenal'i de eleştiren Alman futbolcu, ''Mesut'un Arsenal kariyerinin böyle bitmesi bir utanç. Onun oynamasına izin vermediler. Şimdi Mesut sevdiği işi tekrar yapacak ve futbol oynayacak.'' dedi.