Podolski: Süper Lig'de hakemler çabuk kart gösteriyor

Antalyaspor'un deneyimli futbolcusu Lukas Podolski, Almanya-Türkiye maçı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Poldi, "Yeni Malatya maçında bize küfrettiler" ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu Lukas Podolski, geçtiğimiz hafta ülkesi Almanya’nın Türkiye ile 3-3 berabere kaldığı Köln’deki hazırlık karşılaşmasında, RTL televizyon kanalı için yorumculuğa soyunmuştu. Poldi maç sonrası Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

"SÜPER LİG'DE FAUL YAPILAN OYUNCULAR ROL YAPIYOR"

Lukas Podolski Süper Lig'de faul yapılan futbolcuların Hollywood aktörlerinden daha iyi rol yaptığını söyledi: “Sezon boyunca Süper Lig’de elbette ilginç şeyler yaşanacak ve kötü kararlar da olacak. Ne yazık ki Türkiye’de hakemler maçlarda çok kolay sarı kartını çıkarıyor. İngiltere, Almanya ve milli takım tecrübelerime dayanarak; örneğin burada maçta normal bir faul yapıyorsun, rakip oyuncu ayağı kırılmış gibi tepki gösterip, yerde adeta kıvranıyor. Bazı rakip oyuncular Hollywood aktörlerinden daha iyi rol yapıyorlar. Hakemler de hemen panik oluyor, kartı çıkarıyor. Geçen sezonki sorunların, ilk 4 maç itibariyle devam ettiğini düşünüyorum. Benim gördüklerim bu. Elbette biz, öncelikli olarak kendi takımımıza bakıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz.”





"BİZE KÜFRETTİLER"

“Son Malatya maçında ikinci yarıda oyuna girdim. 45 dakikanın, sadece 20 dakikasında top oynayabildik. Kalan 25 dakika; bağırma çağırma… Sahada herkes konuşuyordu.

Bir frikik vuruşunun atılması bile dakikalar aldı. Ayrıca Malatya’da, pandemi süreci içinde olmamıza rağmen tribünlerde birçok insan vardı. Bizlere küfrettiler, doğru olmayan hareketlerde bulundular. Çok konuşulduğu için söylüyorum. Bunlar benim için çok fazla önemli değil ama burada asıl dikkat çekmek istediğim davranış biçimi!

Türk futbolunda çok fazla konuşma var. Süper Lig, hep bir drama filmi gibi. Her hafta bir başkan, hakemler hakkında yorum yapıyor. Her hafta bir başka hikaye yazılıyor, çiziliyor. Bir sonraki hafta yaşananlar unutuluyor, yeniden bir hikaye yazılıyor.”





"TRANSFER ŞAMPİYON YAPMAZ"

"Fenerbahçe, 18 transfer yaptı ve transfer şampiyonu unvanını elde etti. Sen ne düşünüyorsun?" sorusuna da cevap veren Podolski, “Ne kadar oyuncu aldığınızın, sizi şampiyonluğa götürmesiyle bir bağlantısı yok. Bir takımın kimyası, taktiği ve bir felsefesi olması gerek. 18 oyuncuya ihtiyacın varsa, 18 oyuncu alırsın.” dedi.