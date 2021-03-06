Podolski'den Fenerbahçe'ye oyun eleştirisi

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta sonradan oyuna giren Lukas Podolski, "Fenerbahçe'nin sahada oyun planı yoktu" dedi.

Elindeki güçlü kadroya rağmen taraftarları memnun edebilecek bir oyun oynatamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kendisini eleştiren Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı.

Bulut'a, Caner'in ardından Lukas Podolski'den de gönderme geldi.

1-1 biten Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında sonrada oyuna giren Alman futbolcu, sarı-lacivertliler bir oyun planının olmadığını söyledi.

"BİR PLANI OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Fanatik'e konuşan Podolski, "Fenerbahçe’nin sahada bir planı olduğunu göremedim. Şu ana kadar hiçbir takım bizi doğru analiz edemedi. Şampiyon olmak ve başarılı olmak istiyorsan, daha fazlasını ortaya koymalısın. Biz şampiyon olmak isteyen bir takıma karşı çok iyi oynadık." dedi.

"MESUT'UN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Mesut’un daha önce de söylediğim gibi zamana ihtiyacı var. Farklı bir lige geldi ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Ben de Galatasaray’a geldiğimde insanların beklentisi çok yüksekti. Yıldız oyuncu olarak bununla başa çıkman gerekiyor. Mesut, İngiltere’den geldi ve karantinaya girdi. Sürekli maç oynanıyor ve koronavirüs problemi var. İnsanlar çok fazla yorum yapıyor. Ancak harika oyuncular bunu çok umursamaz ve sonunda kalitelerini gösterirler." diye konuştu.

Caner Erkin: Böyle oynarsak şampiyon olamayız HABERİ