Podolski'den Sinan Gümüş yorumu

Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, sarı-lacivertlilere transfer olan takım arkadaşı Sinan Gümüş hakkında konuştu. Alman futbolcu, "Onun yerinde olsam asla Fenerbahçe'ye gitmezdim" dedi.

2015 ile 2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Lukas Podolski, kısa süren Vissel Kobe macerasının ardından yeniden Türkiye'ye dönmüştü.

Antalyaspor forması giyen Alman futbolcu, takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasını değerlendirdi.

Fanatik gazetesine konuşan Podolski'nin sözleri şu şekilde:

Sinan Gümüş’ün, Fenerbahçe’ye transferini nasıl değerlendiriyorsun?

“Sinan bizim oyuncumuz değildi ve Genoa’dan kiralıktı. Benim bildiğim, Antalyaspor onu takımda tutmak istedi ancak Sinan, tercihini farklı yönde kullandı. Ancak onsuz da önümüze bakmalı ve elimizdeki kadroya odaklanmalıyız. Sinan benim çok iyi arkadaşım ve kendisine yeni kariyerinde başarılar diliyorum. Ancak elbette hem Antalya hem de Galatasaray’a karşı oynayacağı maçlarda aynı şansı (Gülerek) dilemiyorum.”





"FENERBAHÇE'YE ASLA GİTMEZDİM"

Sen de Sinan gibi Galatasaray’da oynadın. Sinan’ın yerinde olsaydın ve Fenerbahçe’den teklif gelseydi gider miydin?

“Ben Sinan’ın yerinde olsam ve Lukas Podolski olarak da böyle bir teklif alsaydım, asla Fenerbahçe’ye gitmek istemezdim. Almanya’da yıllarca Köln’de ya da Türkiye’de Galatasaray’da oynadıktan sonra, bu takımlarla rekabet halinde olan kulüplere gitmek bana pek doğru gelmiyor. Tabii ki bu benim düşüncem. Başkaları ne yapar bilemem. Herkes bu konuda farklı düşünebilir ve farklı düşüncelere de saygı duyuyorum.”







