Fransa'nın, Almanya’yı 1-0 mağlup ettiği maçta Antonio Rüdiger ile Pogba arasında yaşananlar kameralara takıldı. Pogba, kendisini ısıran Rüdiger'i affetti ve "Kırmızı kart görmemesine sevindim" dedi.

EURO 2020’nin ölüm grubunda Almanya ve Fransa kozlarını paylaştı. Fransa, Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanırken mücadelede Paul Pogba ile Antonio Rüdiger arasında yaşanan 'ısırık' tartışması dikkat çekti.

"BENİ BİRAZ ISIRDI"

Karşılaşmanın 45. dakikasında yakın temas halinde olan Alman stoper Rüdiger, Paul Pogba'yı omzundan ısırdı. Pogba bu hareketin ardından hakeme itiraz etti ancak Rüdiger'e herhangi bir kart çıkmadı.

Maçın ardından açıklama yapan Paul Pogba, Antonio Rüdiger ile arkadaş olduklarına değinirken, Alman futbolcunun kendisini ısırdığını söyledi.

“AĞLAMIYORUM”

Rüdiger ile arkadaş olduklarını söyleyen Pogba, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Biz arkadaşız. Beni biraz ısırdı ama bu büyütülecek bir şey değil. Sanırım televizyondan da gördünüz. Ancak her şey bitti, geçmişte kaldı. Isırığı hissettim ve hakeme söyledim.

Sahada kararları o veriyor. Kart göstermedi ve bence de böylesi daha iyi. Bu yüzden oyundan atılmasını istemezdim. Bu tür kararlar için ağlamıyorum." diye konuştu.