Pohjanpalo: Lideri yendik, bu daha başlangıç

Rizespor'da hat-trick yapan Pohjanpalo, "Çok ihtiyacımız olan, Türkiye'nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'un konuğu oldu.

Rizespor, bulduğu 3 penaltıyla rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Rize ekibinde Pohjanpalo hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Joel Pohjanpalo, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNLANDİYA'DAN BU TÜR MAÇLARA ALIŞKINIM"

Oyuna sonradan giren ve kullandığı 3 penaltı atışını da gole çeviren Pohjanpalo, "Finlandiya'dan bu tür maçlara alışkınım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor, maçtan önce de bunu konuştuk. Acil bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer bu maçtan 3 puanla ayrılırsak yukarıya doğru devam ederiz diye konuşmuştuk." dedi.

"LİDERE KARŞI 3 PUANI ALDIK"

Fin oyuncu, "Mental olarak bu maça iyi hazırlandık. Onlar attı, biz attık, benim attığım 3 gol de mental oyunun karşılığı oldu. Çok ihtiyacımız olan, Türkiye'nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.