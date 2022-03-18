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    Pohjanpalo: Lideri yendik, bu daha başlangıç

    Rizespor'da hat-trick yapan Pohjanpalo, "Çok ihtiyacımız olan, Türkiye'nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 22:48
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    Pohjanpalo: Lideri yendik, bu daha başlangıç

    Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor'un konuğu oldu.

    Rizespor, bulduğu 3 penaltıyla rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Rize ekibinde Pohjanpalo hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi.

    Joel Pohjanpalo, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "FİNLANDİYA'DAN BU TÜR MAÇLARA ALIŞKINIM"

    Oyuna sonradan giren ve kullandığı 3 penaltı atışını da gole çeviren Pohjanpalo, "Finlandiya'dan bu tür maçlara alışkınım. Takım olarak bulunduğumuz pozisyon zor, maçtan önce de bunu konuştuk. Acil bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer bu maçtan 3 puanla ayrılırsak yukarıya doğru devam ederiz diye konuşmuştuk." dedi.

    "LİDERE KARŞI 3 PUANI ALDIK"

    Fin oyuncu, "Mental olarak bu maça iyi hazırlandık. Onlar attı, biz attık, benim attığım 3 gol de mental oyunun karşılığı oldu. Çok ihtiyacımız olan, Türkiye'nin liderine karşı bir 3 puan aldık. Bunu başlangıç olarak saymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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