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    Popescu: Şimdi olsa Galatasaray'dan asla ayrılmazdım

    Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane isimlerinden biri olan Gheorghe Popescu yaptığı açıklamada geçmiş zamanla ilgili pişmanlığını dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 17:18
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    Popescu: Şimdi olsa Galatasaray'dan asla ayrılmazdım

    Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Gheorghe Popescu'dan kariyeriyle ilgili çok konuşulacak bir itiraf geldi.

    "GALATASARAY'DAN ASLA AYRILMAZDIM"

    53 yaşındaki eski stoper, ülkesi Romanya'da katıldığı bir televizyon programında Sarı-kırmızılılar'dan ayrılarak hata yaptığını söyledi.

    Popescu: Şimdi olsa Galatasaray dan asla ayrılmazdım #1

    Marius Tuce Show'a konuk olan Rumen efsane, "Galatasaray ile iki yıllık daha kontratım olmasına rağmen Lecce'ye gitmiştim. Çünkü daha önce hiç futbol oynamadığım İtalya'da yeni bir tecrübe kazanmak istiyordum. Şimdi olsa Galatasaray'dan asla ayrılmaz ve kariyerimi orada bitirirdim." ifadelerini kullandı.

    Popescu: Şimdi olsa Galatasaray dan asla ayrılmazdım #2

     

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