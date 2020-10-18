Popescu: Şimdi olsa Galatasaray'dan asla ayrılmazdım

Galatasaray'ın ve Romanya'nın efsane isimlerinden biri olan Gheorghe Popescu yaptığı açıklamada geçmiş zamanla ilgili pişmanlığını dile getirdi.

Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Gheorghe Popescu'dan kariyeriyle ilgili çok konuşulacak bir itiraf geldi.

"GALATASARAY'DAN ASLA AYRILMAZDIM"

53 yaşındaki eski stoper, ülkesi Romanya'da katıldığı bir televizyon programında Sarı-kırmızılılar'dan ayrılarak hata yaptığını söyledi.

Marius Tuce Show'a konuk olan Rumen efsane, "Galatasaray ile iki yıllık daha kontratım olmasına rağmen Lecce'ye gitmiştim. Çünkü daha önce hiç futbol oynamadığım İtalya'da yeni bir tecrübe kazanmak istiyordum. Şimdi olsa Galatasaray'dan asla ayrılmaz ve kariyerimi orada bitirirdim." ifadelerini kullandı.