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- Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu
Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de ikinci dönemine iyi başlaması, Portekiz'de de gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 10:23
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile iyi bir başlangıç yapması, ülkesi Portekiz'de de yankı buldu.
ÜLKESİNDE ÖVGÜLER YAĞDI
Fenerbahçe'nin başında oynadığı 5 resmi maçın hepsini kazanan Portekizli teknik adam Pereira'ya ülkesinin basınından da övgü yağdı.
Pereira'nın "Durdurulamaz bir takım kurduğu" belirtilen haberlerde ligde 3 maçta 9 puan toplayıp, Trabzonspor'la zirveyi paylaştığı da hatırlatıldı.