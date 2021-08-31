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    Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu

    Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de ikinci dönemine iyi başlaması, Portekiz'de de gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:23
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    Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu

    Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile iyi bir başlangıç yapması, ülkesi Portekiz'de de yankı buldu.

    ÜLKESİNDE ÖVGÜLER YAĞDI

    Fenerbahçe'nin başında oynadığı 5 resmi maçın hepsini kazanan Portekizli teknik adam Pereira'ya ülkesinin basınından da övgü yağdı.

    Pereira'nın "Durdurulamaz bir takım kurduğu" belirtilen haberlerde ligde 3 maçta 9 puan toplayıp, Trabzonspor'la zirveyi paylaştığı da hatırlatıldı.

    Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu #1

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