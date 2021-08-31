Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu

Portekiz basını: Pereira durdurulamaz bir takım kurdu

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de ikinci dönemine iyi başlaması, Portekiz'de de gündem oldu.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile iyi bir başlangıç yapması, ülkesi Portekiz'de de yankı buldu.

ÜLKESİNDE ÖVGÜLER YAĞDI

Fenerbahçe'nin başında oynadığı 5 resmi maçın hepsini kazanan Portekizli teknik adam Pereira'ya ülkesinin basınından da övgü yağdı.

Pereira'nın "Durdurulamaz bir takım kurduğu" belirtilen haberlerde ligde 3 maçta 9 puan toplayıp, Trabzonspor'la zirveyi paylaştığı da hatırlatıldı.



