Portekiz basını yazdı: Benfica'da zorlu fikstür öncesi gündem oruç tutacak oyuncular

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruçlar tutulmaya başlandı.

Oruç tutup ibadetlerini yerine getirenler arasında futbolcular da yer alıyor.

Zaman zaman futbolda oyuncuların oruç tutmasıyla ilgili gündeme gelen tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

ZORLU FİKSTÜR ÜZERİNDEN ORKUN VE KEREM'İN ORUÇ TUTMASI ELE ALINDI

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Benfica'dan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami'nin oruç tutacak olmasını gündeme taşıdı.

4 oyuncunun oruç tutacak olmasıyla birlikte Benfica'nın zorlu fikstürüne dikkat çekilirken, teknik direktör Bruna Lage'nin futbolcuların deneyimlerine güvendiği aktarıldı.

"4 OYUNCU ORUÇ TUTACAK, BENFICA ZORLU BİR FİKSTÜRE SAHİP"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk asıllı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İsviçre doğumlu ancak Türk vatandaşlığı da bulunan Zeki Amdouni ve İsviçre kökenli olup Arnavut vatandaşlığı da olan Adrian Bajrami, Ramazan ayı boyunca oruç tutacak. Bu dönemde Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı son 16 turu maçları ve ligde Nacional ve Rio Ave ile yapacağı karşılaşmalar gibi zorlu bir fikstüre sahip. Teknik direktör Bruno Lage, bu oyuncuların deneyimlerine güveniyor ve Ramazan'ın fiziksel durumlarına olumsuz bir etkisi olmayacağını düşünüyor."