Portekiz basınından Aboubakar ve meşale yorumu

Portekiz'in A Bola gazetesi, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkan Aboubakar ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili haberler yaptı.

Dün oynanan Konyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları, Portekiz basınının da dikkatini çekti.

A Bola gazetesi, Porto'dan ayrılan Aboubakar'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu ve ilk maçında 4-1'lik şok bir yenilgiyle karşılaştığını okuyucularına duyurdu.

'ABOUBAKAR SONRADAN OYUNA GİRDİ'

Haberde, 'Kamerunlu forvet Aboubakar, Beşiktaş 1-0 gerideyken sahaya çıktı. İkinci yarıda Konyaspor 3 gol adaha attı. Beşiktaş'ın tek golü ise Gökhan Töre'den geldi.' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin ardından böyle bir yenilgi aldığı hatırlatıldı.

"SEYİRCİSİZ DERBİDE SAHAYA MEŞALE ATILDI"

Gazete, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de yer verdi. Haberde, "İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında golsüz bir derbi günüydü. Tribünlerde seyirci olmadan oynanmasına rağmen, stadyum dışından taraftarlar sahaya meşale attı, derbi kesintiye uğradı." denildi.