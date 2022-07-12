Portekiz basınından Arda Güler'e büyük övgü

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Hull City maçında gösterdiği performans ile Portekiz basınında kendine yer buldu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, her geçen gün futboluyla izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Süre aldığı maçlarda üzerine koyarak ilerleyen 17 yaşındaki oyuncu, son resitalini de pazar akşamı Sakarya'da oynanan Hull City maçında yaptı.

60.dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna giren Arda, 87'de frikikten attığı muhteşem golle kaleciyi çaresiz bırakırken, gol sonrası büyük sevinç yaşadı. 88'de de Serdar Dursun'un golü öncesinde yine başroldeydi.

"Jesus'u gülümseten genç dahi"

Önceki gün oynanan Hull City maçının kahramanı olan genç yıldız, performansıyla başta Portekiz basını olmak üzere tüm Avrupa'nın dikkatini çekti.

Özellikle Portekiz'den O Jogo, Arda Güler'i manşetlerine taşıdı ve "Jorge Jesus'u gülümseten genç bir dahi" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

O Jogo haberinde ise; "Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç dahilerinden biri olarak kabul edilen Arda Güler'in golü, direkt serbest vuruşun mükemmel hücumundan geldi ve yedek kulübesindeki Teknik Direktör Jorge Jesus, ham elmasa bakan birinin memnuniyet gülümsemesini çizdi" ifadelerini kullandı.