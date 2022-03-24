Portekiz basınından Türkiye analizi

Dünya Kupası play-off'unda oynanacak Portekiz-Türkiye karşılaşması öncesi Portekiz basını, Türkiye'ye dair bir yazı kaleme aldı.

Dünya Kupası play-off turundaki Portekiz-Türkiye karşılaşması öncesi Portekiz basını, A Milli Takım'ı masaya yatırdı.

PORTEKİZ İÇİN ZOR RAKİP

Medyada yer alan haberde, Türkiye'nin yeni hocası Stefan Kuntz ile maç kaybetmediği ve uluslararası tecrübede oyunculara sahip olduğu, Portekiz için zor bir karşılaşma olacağı vurgulandı.

Türkiye'nin en son 2002 Dünya Kupası'na katıldığı ve yarı finalde elendiği belirtilirken, bu turnuvada hiç olmadığı kadar başarı yakaladığı ve Ronaldo'nun golüyle yarı finalde elendiği aktarıldı.

Ardından geçen 4 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer almadığı ifade edilirken, uluslararası tecrübedeki futbolcuları, Stefan Kuntz ile kaybetmemesi ve tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ın önderlik ettiği takımın, Portekiz için karşılaşması tehlikeli bir ekip olduğu kaydedildi.

"GELİŞİM GÖSTEREN BİR TAKIM"

Haberde, ülkemizde Aytemiz Alanyaspor forması giyen Daniel Candeias'ın maç için görüşlerine de yer verilirken, Portekizli futbolcu, "Türkiye, son yıllarda gelişim gösteren bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncuları ve büyük Avrupa liglerinde oynayan isimler var." şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın grup maçlarındaki takımla aynı ekip olmadığı kaydedilirken, Amsterdam'daki 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin her şeyi değiştirdiği ve teknik direktör Şenol Güneş'in görevine son verildiği yazıldı.

"KUNTZ İLE İSTİKRARLILAR"

"Kuntz ile Türkiye gerçekten farklı mı?" sorusunu yanıtlayan Candeias ise, "Şu ana kadar fazla maç oynamadılar. Ancak Kuntz geldiğinden bu yana Türkiye daha istikrarlı bir oyun ortaya koyuyor." sözlerini kullandı.

A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosuna da değinilirken, davet alan isimlerin büyük çoğunluğunun Türkiye Ligi'nde oynadığı haberde yer aldı.

Türkiye dışında oynayan futbolcuları için ise oldukça fazla deneyime sahip oldukları aktarıldı ve bir dönem Porto'da forma giyen Sinan Bolat ve Sporting'te oynayan Merih Demiral da hatırlatıldı.

YILDIZ HAKAN, TEHLİKE BURAK!

Hakan Çalhanoğlu, takımın yıldızı olarak gösterilirken, Hakan'ın yanında Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın da Avrupa liglerinde forma giydiği ifade edildi.

Türkiye'de en deneyimli ismin ise Lille'de forma giyen Burak Yılmaz olduğu ve Portekiz için tehlike yaratabileceği yazıldı. Portekiz'in iç sahada oynadığı için şanslı olduğunu söyleyen Alanyasporlu Candeias, "Eğer Türkiye'de oynasaydı tehlikeli bir ortam olurdu ancak Portekiz'in böyle durumlar için çok fazla tecrübesi var ve bu durum çok fazla bir fark yaratmayacaktı." sözlerini kullandı.

Maçtan sonra Türkiye'deki isimlerle antrenmana çıkacağını söyleyen Candeias, "Türkiye kazanmak istiyor ama umarım bu gerçekleşmez. Böylece takım arkadaşlarım tarafından katledilmem (Gülerek)." diye konuştu.