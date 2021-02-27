Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yabancı hakeme yeşil ışık

Süper Lig'de son zamanlarda yabancı hakem tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. Hakem kararlarının beğenilmediği Portekiz'de yabancı hakemlerin maç yönetmesinin önü açıldı.

Portekiz'de hakem eleştirilerinin ardından yabancı hakem sistemine geçiliyor.

A Bola gazetesinin haberine göre, gelecek sezondan itibaren yabancı hakemler ligde görev yapmaya başlayacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz aylarda hızlandırılan kapsamlı çalışmaya göre Portekizli hakemler de yurt dışında düdük çalabilecek. Ayrıca Portekiz'de orta ve yan hakemlerin yanı sıra VAR'da da yabancı hakemlerin görev yapabileceği belirtildi.

Yabancı hakem konusu bir süredir Portekiz Futbol Federasyonu'nun gündemindeydi. Resmi adımların kısa zaman içinde tamamlanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE DE TARTIŞILIYOR

Öte yandan Süper Lig'de de bu sezon hakem kararları oldukça tartışılıyor. VAR kararlarının bile sorgulandığı Türkiye'de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada, “Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, hakem de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı." ifadelerini kullanarak tartışmaların fitilini ateşlemişti.