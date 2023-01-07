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    Portekiz, Roberto Martinez'le anlaştı

    Portekiz Milli Takımı, teknik direktör Roberto Martinez ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 16:44
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    Portekiz, Roberto Martinez'le anlaştı

    Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayrılan Portekiz, yeni teknik direktörünü buldu.

    The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adamın, resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.

    Son olarak Belçika'yı çalıştırdı

    2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.

    Portekiz, Roberto Martinez le anlaştı #1


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