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Portekiz, Ronaldo'nun pozisyonu için FIFA'ya başvuracak

Portekiz, Ronaldo'nun pozisyonu için FIFA'ya başvuracak

Dünya Kupası'nda Portekiz ve Uruguay maçında, C.Ronaldo'nun "Ben attım" dediği ancak Bruno Fernandes'e yazılan gol için Portekiz, FIFA'ya başvuracağını açıkladı.