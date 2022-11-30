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    Portekiz, Ronaldo'nun pozisyonu için FIFA'ya başvuracak

    Portekiz, Ronaldo'nun pozisyonu için FIFA'ya başvuracak

    Dünya Kupası'nda Portekiz ve Uruguay maçında, C.Ronaldo'nun "Ben attım" dediği ancak Bruno Fernandes'e yazılan gol için Portekiz, FIFA'ya başvuracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 00:22
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    Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Portekiz ve Uruguay karşı karşıya gelmiş ve maç, Portekiz'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

    Portekiz bu skorla birlikte adını son 16'ya yazdırmıştı.

    Gol Bruno Fernandes'e yazıldı

    Karşılaşmada Portekiz'in attığı ilk gol ise büyük tartışmalara yol açtı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Ronaldo yükseldi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

    Maçta ilk önce golü Ronaldo'ya yazan FIFA, daha sonra kararını değiştirerek Portekizli yıldızın topa temas etmediğini belirledi ve golün adına Bruno Fernandes yazıldı.

    Portekiz, Ronaldo'nun pozisyonu için FIFA'ya başvuracak - Video

    Portekiz FIFA'ya başvuracak

    Portekiz Futbol Federasyonu'nun Uruguay'a karşı atılan ilk golü Cristiano Ronaldo'nun attığını kanıtlamak için FIFA'ya başvuru yapacağı belirtildi.

    Portekiz, Ronaldo nun pozisyonu için FIFA ya başvuracak #1

    Ronaldo "Golü ben attım" dedi

    Maç sonunda seyircilerin golün Bruno Fernandes'e yazıldığını söylemesi üzerine Ronaldo, eliyle saçlarını göstererek topu kaleye kendisinin attığını belirtti.

    Portekiz, Ronaldo nun pozisyonu için FIFA ya başvuracak #2

    Ronaldo'nun temas etmediği kanıtlandı

    Ayrıca ESPN'de yer alan habere göre, Dünya Kupası'nda kullanılan maç topundaki çip, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'in ilk golü için topa herhangi bir şekilde temas etmediğini kesin olarak kanıtladı.

    Portekiz, Ronaldo nun pozisyonu için FIFA ya başvuracak #3


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