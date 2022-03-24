Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi? Milli maç için geri sayım!

Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi? Milli maç için geri sayım!

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda, şifreli mi?

Portekiz - Türkiye milli maçı için geri sayım devam ediyor...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in düdük çalacağı müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak ve Porto'daki Dragao Stadı'nda oynanacak.

Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Nefeslerin tutulduğu karşılaşmaya sayılı saatler kala gözler maçın saat ve kanal bilgisine çevrildi.

Peki, Portekiz - Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Portekiz - Türkiye maçı muhtemel 11'ler...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Portekiz - Türkiye maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak.

Porto'da Dragao Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Caner, Çağlar, Merih, Zeki, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem, Burak

Portekiz: Rui Patricio, Mendes, Fonte, Danilo, Cedric, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Jota, Silva, Cristiano Ronaldo