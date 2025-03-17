Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü

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Portekiz Premier Lig'in 26'ncı haftasında Benfica, Rio Ave deplasmanında 3-2 kazanırken Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maça damgasını vurdu.

Benfica'da oynayan Milli yıldızlarımızdan Orkun Kökçü, 30. dakikada gol perdesini mükemmel bir vuruşla açtı.

Yunan forvet Vangelis Pavlidis'in 53. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile Benfica 2-0 öne geçti.

ORKUN'LA KEREM TAKIMI SIRTLADI

Ancak Rio Ave Brandon Aguilera'nın 64. dakikada, Clayton'ıon ise 75. dakikada bulduğu gollerle skora dengeyi getirdi.

Maça sonradan dahil olan bir diğer yıldızımız Kerem Aktürkoğlu ise 80. dakikada sahneye çıktı ve Benfica'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

Karşılaşma sonrası ise Milli yıldızların performansı, Portekiz basınında da geniş yankı buldu.

PORTEKİZ BASINI ÖVGÜLER YAĞDIRDI: OSMANLI'NIN EN TATLI LEZZETİ

A Bola Gazetesi, Orkun Kökçü'yü "maçın adamı" seçerken Milli futbolcu için şu ifadeleri kullandı:

"30. dakikada 25 metreden, Osmanlı'nın en tatlı lezzeti 'baklava'yı andıran, kusursuz bir teknikle şapkadan tavşan çıkardı. Sadece bununla kalmadı, topu geri almaktan hiç kaçınmadan, bayrağı devralıp orkestrayı yönetmeyi başardı. Golün yanı sıra, Benfica'nın hücum hattını açan ve Rio Ave'nin işini zorlaştıran, akıllarda kalan çok sayıda teknik kalitede pası da vardı."

"KEREM BENFICA'NIN KAHRAMANI OLDU"

Gazete Kerem Aktürkoğlu için ise "İyi bir teknik performansla galibiyet golünü atarak Benfica'nın kahramanı oldu. Maça çok iyi bir ruhla çıktı." yorumunu yaptı.

"TÜRKLER, KARTAL'IN İŞTAHINI DOYURDU"

Record gazetesinin "Türkler Kartal'ın iştahını doyurdu" başlığıyla verdiği haberde, Milli futbolcuların performansına vurgu yaparak "Ramazan ayının ortasında Kökçü, güzel bir golle skoru açtı ve Florentino'nun 'ihanetine' Aktürkoğlu'nun etkililiği sayesinde tepki gösteren takımın hakimiyetine katkıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRK BÜYÜSÜ ORTAYA ÇIKTI"

Diario de Noticias ise "Kolay görünüyordu, karmaşıklaştı ama sonra Türk büyüsü ortaya çıktı" başlığına yer verdiği haberde "Benfica, Rio Ave karşısında 2-0 galip durumdaydı ancak Florentino'nun inanılmaz hatası sonucu beraberlik golünü yedi ancak Aktürkoğlu yedek kulübesinden oyuna girerek Kartallar'a galibiyeti getirdi. Türk futbolcu, harika bir vuruşla Benfica'yı yeniden öne geçirdi." yorumu yapıldı.

"KÖKÇÜ KOORDİNE EDİYOR, AKTÜRKOĞLU ÇÖZÜYOR"

O Jogo'da ise maç haberi "Kökçü koordine ediyor, Aktürkoğlu çözüyor" başlığıyla verildi.