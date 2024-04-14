Portekizli VAR hakemi uyardı! Fenerbahçe penaltı kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçın ikinci yarısında Osayi Samuel yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Michy Batshuayi, ağları sarsmayı başardı.

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının 55. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Bright Osayi-Samuel, ceza alanında çalım atmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, eliyle 'hayır' işareti yaptı.

Bu sırada Osayi-Samuel'in Ceccherini ile arasında gerginlik yaşandı ve iki futbolcu sarı kart gördü.

Süper Lig'de bu hafta devreye giren 'yabancı VAR hakemi' uygulamasının ikinci uygulamasında Portekizli VAR Hakemi Andre Narciso, inceleme önerisinde bulundu.

Pozisyonu monitörden inceleyen ve Rohden'in Osayi-Samuel'e yaptığı hareketin faul olduğunu değerlendiren Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada topun başına geçen Michy Batshuayi, Fenerbahçe adına skoru 2-1'e getiren golü attı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)