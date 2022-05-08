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    Porto'dan Trabzonspor usulü şampiyonluk kutlaması

    Porto'dan Trabzonspor usulü şampiyonluk kutlaması

    Portekiz Süper Ligi'nde Porto, uzatma dakikalarında bulduğu golle Benfica'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarların şampiyonluk kutlama şekli akıllara Trabzonspor'u getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 09:40
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    Portekiz Süper Ligi'nin 33. hafta mücadelesinde, ezeli rakiplerinden Benfica ile deplasmanda karşılaşan Porto'ya galibiyeti getiren golü, 90+4. dakikada Zaidu Sanusi kaydetti.

    Ligin bitimine bir hafta kala puanını 88'e çıkaran Porto, bu sonuçla tarihinin 30. şampiyonluğuna ulaştı.

    Porto'dan Trabzon usulü kutlama

    Maç sonu Portekizli taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, Trabzonspor'un geçtiğimiz hafta yaptığı kutlamayı birebir taklit etmeleri de dikkat çekti.

    İşte o anlar...

    Porto'dan Trabzonspor usulü şampiyonluk kutlaması - İZLE

    Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması - İZLE


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