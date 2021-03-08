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    Porto'nun Aboubakar pişmanlığı

    Porto'nun Aboubakar pişmanlığı

    Vincent Aboubakar'ı Beşiktaş'a bedavaya veren Porto'da taraftarlar, sağlık ekibini topa tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 13:03
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    Porto'da kronik sakatlığı olduğu gerekçesiyle sezon başında Beşiktaş'a yollanan Vincent Aboubakar, ortaya koyduğu performansla Portekiz ekibini pişman etti.

    Bedavaya siyah-beyazlılara verilen golcü futbolcu, attığı 15 golle Kartal'ı sırtlamayı başardı.

    İKİ FORVER TOPLAM 15 GOL ATTI

    Porto'da Kamerunlu golcünün yerine oynayan Marega ve Taremi ikilisi ise ancak toplamda 15 gole ulaşabildi.

    Porto nun Aboubakar pişmanlığı #1

    SAĞLIK EKİBİNİ DEĞİŞTİRİN BASKISI

    Mavi-beyazlıların taraftarları, her maç sonrası eski futbolcularının performansını konuşurken, özellikle bu kararın alınmasına neden olan sağlık ekibinin değiştirilmesi yönünde kulübe mesajlar yağdırıyor.

    Öte yandan Beşiktaş yönetimi, 5 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi uzayacak olan golcü oyuncunun maaşını artırmayı düşünüyor.

    Porto nun Aboubakar pişmanlığı #2

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