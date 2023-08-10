Porto'yu mağlup eden Benfica, Süper Kupa'nın sahibi oldu Feyenoord'tan Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Portekiz temsilcisiyle çıktığı ilk resmi maçta asist yaptı. Porto'yu 2-0 yenen Benfica, Süper Kupa'yı kazandı.

ensonhaber.com Portekiz'de Benfica ile Porto, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sezon başında Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'tan Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 2-0 kazanılan mücadelenin ilk golünde Angel Di Maria'ya asist yaptı ve kupayı kaldıran tarafta yer aldı. Porto maçı 9 kişi bitirdi Benfica'nın 2. golünü Petar Musa kaydederken bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, 90+1'de gördüğü kırmızı kartla Porto'yu 10 kişi bıraktı. Porto, 90+7'de de Sergio Conceiçao'nun atılmasıyla mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Benfica 25 milyon Euro ödedi Futbola Hollanda'da başlayan Orkun Kökçü, Feyenoord'da profesyonel oldu. Hollanda ekibinde kaptanlığa kadar yükselen milli futbolcu Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşadı. Orkun, geçen sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti ve 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya imza attı.