Dünyanın en kaliteli futbol ligi olan Premier Lig'de 2021-2022 sezonu sona ererken, "Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?" sorusu şimdiden gündeme getirilmeye başlandı.

Dünyada en prestijli ligler arasında gösterilen, Premier Lig'de 2021-2022 sezonu çekişmeli ve yine heyecan dolu geçti.

İzlemesi zevkli olan ve birçok futbolcunun boy göstermek istediği ligde, Manchester City şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Pep Guardiola ve ekibi şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.

Premier Lig'de şampiyon daha yeni belirlenirken, futbol tutkunları 2022-2023 sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda futbol tutkunları ,"Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak? İşte detayları...

Premier Lig'de 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Katar'da sezon ortasında oynanacak Dünya Kupası nedeniyle Premier Lig'de sezon 6 Ağustos'ta yani her zamankinden daha erken başlayacak. Ligde 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta ligin yeni takımı Brentford'un Arsenal'i 2-0 yendiği karşılaşmayla başlamıştı. Lig 12-13 Kasım'da oynanacak maçların ardından araya girecek.

2022 Dünya Kupası karşılaşmaları 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. 26 Aralık öncesinde tüm takımlar kısa bir dinlenme süreci yaşayacak. Bu andan itibaren tekrar herhangi bir ara verilmeyecek sezon 28 Mayıs 2023'te sona erecek.