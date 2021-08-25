Premier Lig'deki futbolculara kırmızı liste kararı

Premier Lig'de, kırmızı listede bulunan ülkelerin futbolcuları, alınan yeni kararla milli maçlara gönderilmeyecek.

İngiltere futbolunda ilginç bir karara imza atıldı.

Premier Lig kulüpleri, Kovid-19 salgını nedeniyle İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan ülkelerde gelecek ay maç yapacak milli takımlara oyuncu göndermeme kararı aldı.

60 FUTBOLCUYU KAPSIYOR

İnternet sitesinde yer alan açıklamada, oybirliğiyle alınan kararın gelecek ay ki milli maç arasında kırmızı listede yer alan 26 ülkeye yolculuk yapması beklenen yaklaşık 60 futbolcuyu kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, kırmızı ülkeden dönen ve 10 günlük zorunlu karantinaya giren bir futbolcunun Premier Lig'de iki, UEFA organizasyonlarında ve Lig Kupası'nda birer maç kaçırabileceği vurgulandı.

TÜRKİYE DE YER ALIYOR

İngiltere'nin kırmızı listesindeki ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

İngiliz basında yer alan haberlere göre, yarın ya da perşembe günü kırmızı listenin güncellenmesi ve Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması bekleniyor.

Milli futbolculardan Çağlar Söyüncü Leicester City'de, Ozan Tufan Watford'da ve Halil Dervişoğlu ise Brentford'da forma giyiyor.