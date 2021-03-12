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Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla ocak ayının ardından şubat ayının da en iyi oyuncusu oldu.