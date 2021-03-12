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    Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

    Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, gösterdiği performansla ocak ayının ardından şubat ayının da en iyi oyuncusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 16:58
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    Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan

    Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İngiltere Premier Lig'de şubat ayının oyuncusu seçildi.

    Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusu; Joachim Andersen, Harvey Barnes, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Jesse Lingard, Ruben Neves ve Raphinha'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

    ÜST ÜSTE AYIN OYUNCUSU OLDU

    Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

    Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.

    Premier Lig de şubat ayının futbolcusu İlkay Gündoğan #1

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