Premier Lig'de VAR protokolü değişiyor

Futbol dünyasında Video Yardımcı Hakem tartışmaları devam ediyor. Premier Lig, son dönemdeki hatalı kararların ardından yeni sezonda VAR protokolünü değiştirmeye hazırlanıyor.

Premier Lig yönetimi, bu sezon yaşanan tartışmaların ardından Video Yardım Hakem (VAR) uygulamasında yenilik kararı aldı.

Yol haritası çıkarmak için gelecek hafta 20 kulüple görüşecek yetkililer, 2021-2022 sezon için önerileri alacak.





GUARDIOLA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu sezon yaşanan tartışmalara son olarak Manchester City Menajeri Pep Guardiola katılmıştı.

"Bugünkü penaltı kararı inanılmazdı. Burada geçirdiğim 5 yılın ardından hakemler hakkında konuşmadığımı biliyorsunuz. Ancak doğru kararlarla şeffaf bir futbola ihtiyacımız var. Orta hakemin atladığı bir pozisyonu, yan hakemler de görmeyebilir. Fakat VAR hakemlerinin bir bahanesi olamaz."

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; kulüpler penaltı ve kırmızı kart gibi kararlarda hakeme itiraz hakkı istiyor.

Premier Lig'de VAR teknolojisi 2019/2020 sezonundan beri kullanılıyor.



