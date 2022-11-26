Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.683
0.79%
BTXN Coin
5.78
-1.86%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi

    Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Messi'li Arjantin'i yenerek sürprize imza atan Suudi Arabistanlı oyunculara Prens Selman Rolls-Royce araba hediye edecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 10:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

    Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı turnuva izleyenleri şaşırtırken, C Grubu ilk hafta maçında Arjantin ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

    Selman'dan takıma hediye

    Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Suudi Arabistan Milli Takımı'na bir ödül de Prens Muhammed bin Selman'dan geldi.

    Selman, Lionel Messi'nin kaptanlığını yapan Arjantin'i 90 dakika sonunda mağlup eden milli takıma Rolls-Royce marka araba hediye etti.

    Prens Selman dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi #1

    Piyasa değeri 400 bin dolarlık araç futbolcuları sevince boğdu

    Piyasa değeri 400 bin dolar civarında olan bu hediye sonrasında oyuncular arasında büyük bir sevinç yaşandığı ifade edildi.

    Ayrıca Arjantin galibiyeti sonrasında Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edilmişti.

    Prens Selman dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi #2

    Prens Selman dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi #3

    Prens Selman dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi #4


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Tekirdağ'da 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da 1 yıldır görev yapan sahte doktor tutuklandı

    Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    İç Haber

    Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Görüş Bildir