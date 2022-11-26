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- Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı oyunculara Rolls-Royce hediyesi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Messi'li Arjantin'i yenerek sürprize imza atan Suudi Arabistanlı oyunculara Prens Selman Rolls-Royce araba hediye edecek.
- Haber Merkezi
- 26.11.2022 - 10:48
- Güncelleme : 26.11.2022 - 10:49
2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı turnuva izleyenleri şaşırtırken, C Grubu ilk hafta maçında Arjantin ile karşı karşıya gelen Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Selman'dan takıma hediye
Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Suudi Arabistan Milli Takımı'na bir ödül de Prens Muhammed bin Selman'dan geldi.
Selman, Lionel Messi'nin kaptanlığını yapan Arjantin'i 90 dakika sonunda mağlup eden milli takıma Rolls-Royce marka araba hediye etti.
Piyasa değeri 400 bin dolarlık araç futbolcuları sevince boğdu
Piyasa değeri 400 bin dolar civarında olan bu hediye sonrasında oyuncular arasında büyük bir sevinç yaşandığı ifade edildi.
Ayrıca Arjantin galibiyeti sonrasında Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edilmişti.