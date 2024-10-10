AA & Ensonhaber

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın Samsun'da oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin gücüne ve karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN KALİTESİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK"

Türkiye'nin kadrosundaki yıldız isimlere değinen Prosinecki,

Türkiye'nin kalitesini tartışmaya bile gerek yok. Montella yönetiminde Türkiye, dünya çapında her rakiple baş edebilecek seviyeye geldi. Biz ise sakatlıklarla mücadele ediyoruz. Yarın bizi oldukça zorlu bir sınav bekliyor. Türk Milli Takımı, yeni jenerasyonlarla beraber muazzam bir ivme yakaladı. İlk iki maçımızı kaybettik ve üzerimizde büyük bir baskı var. Puan almaya acil ihtiyacımız var.

ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR MÜCADELE İZLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin eski milli takımıyla kıyaslandığında büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Prosinecki,

Samsun'a sadece savunma yapmak için gelmedik. Orta sahalarında ciddi kalite var, ama biz de onları dengeleyebilecek bir kadro ile sahada olacağız. Orta sahadaki paylaşımı iyi yaparsak güzel bir mücadele izleyeceğiz.

şeklinde konuştu.

"ARDA OYNADIKÇA DAHA ÇOK GELİŞECEK"

Arda Güler'in Real Madrid'deki performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam,

Real Madrid'de forma giymek kolay değil. Arda'yı yakından takip ediyorum ve oynadıkça daha da gelişeceğini düşünüyorum. Türkiye'de uzun yıllar geçirdim ve çok güzel anılarım oldu.

diye ekledi.