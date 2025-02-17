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Przemyslaw Frankowski: Çok mutluyum

Przemyslaw Frankowski: Çok mutluyum Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, Rizespor maçının ardından "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum" dedi.