Przemyslaw Frankowski: Çok mutluyum

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Przemyslaw Frankowski, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK MUTLUYUM"
Çok mutlu olduğun söyleyen Frankowski, şunları dedi:
Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum.
"NEDEN HEP SARI-KIRMIZI, BİLMİYORUM"
Lens'te de sarı-kırmızı forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
Neden hep sarı-kırmızı formalı takımlarda oynadığımı bilmiyorum. Galatasaray olduğu için çok mutluyum, renklerden çok buna odaklanıyorum.
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