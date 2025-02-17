Przemyslaw Frankowski: Çok mutluyum
Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da ilk maçına çıkan ve asist yapan Przemyslaw Frankowski, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Çok mutlu olduğun söyleyen Frankowski, şunları dedi:

Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum.

"NEDEN HEP SARI-KIRMIZI, BİLMİYORUM"

Lens'te de sarı-kırmızı forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Neden hep sarı-kırmızı formalı takımlarda oynadığımı bilmiyorum. Galatasaray olduğu için çok mutluyum, renklerden çok buna odaklanıyorum.

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Emre Çalışkan
Editor