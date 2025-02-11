Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'ın 3. Polonyalı oyuncusu oldu

İHA
Ara transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam etti.
Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Fransa'nın Lens takımında oynayan Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi transfer etti.
3. POLONYALI FRANKOWSKI
Frankowski, böylece sarı-kırmızılı takımın 3. Polonyalı futbolcusu oldu.
Galatasaray'da daha önce 1990-1992 yılları arasında Roman Kosecki, 1991 yılında da kısa süreliğine Marek Godlewski forma giymişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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