Przemyslaw Frankowski: Sorumluluğu alıyorum

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla yenildi.

Bu maçın ilk yarısında ise sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

FRANKOWSKI, VAR UYARISIYLA KIRMIZI GÖRDÜ

Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi.

Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

"KENDİMİ BERBAT HİSSEDİYORUM"

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Frankowski'nin paylaşımı şu şekilde:

Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray'ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!