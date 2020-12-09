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    PSG-Başakşehir maçında Webo'ya negro diyen 4. hakem kovuldu

    PSG-Başakşehir maçında Webo'ya negro diyen 4. hakem kovuldu

    Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan 4. hakem Sebastian Coltescu görevinden alındı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 00:23
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 00:58
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    Şampiyonlar Ligi son maçında PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunması sonrası temsilcimiz maçtan çekildi.

    COLTESCU'NUN YERİNE VAR HAKEMİ ATANDI

    Uzun süren bekleyişten sonra UEFA yetkililer, 4. hakem Coltescu'yu görevinden alırken, VAR hakemini 4. hakem olarak atadı.

    PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden Webo'ya ırkçı söylem-Video

    PSG-Başakşehir maçında Webo ya negro diyen 4. hakem kovuldu #1

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