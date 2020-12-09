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- PSG-Başakşehir maçında Webo'ya negro diyen 4. hakem kovuldu
PSG-Başakşehir maçında Webo'ya negro diyen 4. hakem kovuldu
Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Başakşehir maçında Webo'ya ırkçı söylemde bulunan 4. hakem Sebastian Coltescu görevinden alındı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 00:23
- Güncelleme : 09.12.2020 - 00:58
Şampiyonlar Ligi son maçında PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunması sonrası temsilcimiz maçtan çekildi.
COLTESCU'NUN YERİNE VAR HAKEMİ ATANDI
Uzun süren bekleyişten sonra UEFA yetkililer, 4. hakem Coltescu'yu görevinden alırken, VAR hakemini 4. hakem olarak atadı.
PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden Webo'ya ırkçı söylem-Video