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    PSG, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Lens ile 1-1 berabere kalarak sezonun bitmesine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.
    • 24.04.2022 - 00:56
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 01:00
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    PSG, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

    Ligue 1'de ki karşılaşmada PSG, evinde Lens takımını ağırladı.

    PSG, yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 68. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Lens'te Corentin Jean 88. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skorda eşitliği sağladı: 1-1.

    Maç berabere bitti

    Konuk takımın oyuncusu Kevin Danso, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

    PSG, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti #1

    PSG bitime 4 hafta kala şampiyon

    AA'nın haberine göre, bu skorla puanını 78'e yükselten PSG, ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile puan farkını maç fazlasıyla 16'a çıkardı.

    Sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, toplamda 10. şampiyonluğuna ulaştı. Böylelikle PSG, ligin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne'i yakaladı.

    PSG, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti #2

    PSG, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti #3

    PSG, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti #4


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