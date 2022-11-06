PSG, Lorient deplasmanında galip geldi

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında PSG, deplasmanda Lorient'i 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğine devam etti.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain, Lorient'e konuk oldu. Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi PSG, 2-1 kazandı.

PSG 2 golle kazandı

PSG'nin gollerini 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereira kaydetti. Lorient'in tek golü ise 53. dakikada Terem Moffi'den geldi.

PSG ligde mağlup olmadı

Ligde namağlup ilerleyen PSG, bu sonuçla birlikte 38 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra 4 haftadır maç kazanamayan Lorient ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.

Gelecek hafta PSG, Auxerre'i konuk edecek. Lorient ise deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak.