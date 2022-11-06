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    PSG, Lorient deplasmanında galip geldi

    Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında PSG, deplasmanda Lorient'i 2-1 mağlup ederek namağlup liderliğine devam etti.
    • 06.11.2022 - 17:20
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    PSG, Lorient deplasmanında galip geldi

    Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider Paris Saint-Germain, Lorient'e konuk oldu. Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi PSG, 2-1 kazandı.

    PSG 2 golle kazandı

    PSG'nin gollerini 9. dakikada Neymar ve 81. dakikada Danilo Pereira kaydetti. Lorient'in tek golü ise 53. dakikada Terem Moffi'den geldi.

    PSG, Lorient deplasmanında galip geldi #1

    PSG ligde mağlup olmadı

    Ligde namağlup ilerleyen PSG, bu sonuçla birlikte 38 puana ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra 4 haftadır maç kazanamayan Lorient ise 27 puanla 4. sırada yer aldı.

    Gelecek hafta PSG, Auxerre'i konuk edecek. Lorient ise deplasmanda RC Strasbourg ile karşılaşacak.

    PSG, Lorient deplasmanında galip geldi #2

    PSG, Lorient deplasmanında galip geldi #3


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