PSG, Marco Verratti'yi Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadı Paris Saint-Germain, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Marco Verratti'yi kadroya dahil etmedi.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele edecek olan Paris Saint-Germain oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Fransız devinin bildirdiği kadroda İtalyan orta saha Marco Verratti yer almadı.

PSG, F Grubu'nda Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United ile mücade edecek.

İsmi Galatasaray ile anılıyordu

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30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bu sezon takımında henüz süre bulamayan Verratti'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

PSG kariyeri

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.