PSG, Messi'nin performansından memnun

Fransız devi Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Leonardo, takımın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin performansı hakkında yıldız futbolcunun tartışılmaması gerektiğini belirtti.

Paris Saint-Germain sportif direktörü Leonardo, sezon başında yıllarca formasını giydiği Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi PSG'ye transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kulüp için gösterdiği performansla ilgili görüşlerini paylaştı.

Mirror'da yer alan habere göre Ligue 1'de gol atmakta eski performanslarına kıyasla sorun yaşayan Messi'ye sahip çıkan Leonardo, yıldız futbolcunun tartışılmaması gerektiğini belirtti ve performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Messi hakkında tartışmaya başlarsanız, futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Son aylardaki istatistikleri inanılmazdı." sözlerini sarf etti.

“MESSI 20 YILDIR AYNI ŞEKİLDE OYNUYOR”

Messi'nin takıma adaptasyon süreci hakkında da konuşan Leonardo, "O ve Mbappe, kulübün neredeyse tüm gollerine katkı verdiler. Messi, 20 yıldır aynı şekilde oynuyor ancak takımda yanınızda başka oyuncular olunca işler değişebiliyor. Ama o adapte olabiliyor çünkü o bir dahi ve diğerleri ona uymak zorunda." dedi.

34 yaşındaki Arjantinli yıldız bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar 10 maçta 1 gol atarken 5 asist yapmayı başardı. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 kez ağları havalandırdı.