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    PSG, Sergio Ramos'u istiyor

    Sergio Ramos'un Real Madrid'deki belirsiz geleceği, İspanyol ekibini yavaş yavaş endişelendirmeye başladı. Fransız takımı Paris Saint Germain, tecrübeli stoper için devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 15:43
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    PSG, Sergio Ramos'u istiyor

    Gelecek haziran ayında Real Madrid ile kontratı sona erecek olan Sergio Ramos'un, başkent ekibindeki geleceği İspanya'da gündem oldu.

    PSG RAMOS İÇİN PUSUDA

    El Chiringuito programına göre PSG, Sergio Ramos'un bitmek üzere olan sözleşmesi konusunda pusuda bekliyor.

    Ramos, ocak ayından itibaren sözleşmesinin son 6 ayında olacağı için istediği kulüple müzakere etme hakkına sahip olacak.

    PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin, Ramos'u Fransa'nın başkentine getirebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır olduğunun da altı çizildi

    2005 yılında Real Madrid'e gelen Sergio Ramos, 2020 yılına kadar 4 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 22 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.

    PSG, Sergio Ramos u istiyor #1

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