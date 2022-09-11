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    PSG Teknik Direktörü Galtier'den Icardi açıklaması

    Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a transfer olan yıldız oyuncu, Mauro Icardi hakkında konuştu.
    • 11.09.2022 - 15:44
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    PSG Teknik Direktörü Galtier'den Icardi açıklaması

    Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'ın yeni transferi olan golcü futbolcu, Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Umarım Mauro mutludur ve etkili olabilir"

    Icardi'nin daha fazla süre bulacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız teknik adam, "Kiralık oyuncuların çoğu sezon sonunda geri dönebilir, bu iyi olacak çünkü daha fazla maçta süre bulmuş olacaklar. Umarım Mauro mutludur ve etkili olabilir." dedi.

    PSG Teknik Direktörü Galtier den Icardi açıklaması #1

    Geçen sezon formundan uzaktı

    Kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçen sezon 30 maçta 5 gollük performans göstermişti.

    PSG Teknik Direktörü Galtier den Icardi açıklaması #2


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