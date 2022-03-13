PSG'li futbolcular ıslıklandı

PSG taraftarları Şampiyonlar Ligi'nden elenen futbolcuları ıslıkladı. Olumlu şekilde karşılanan tek futbolcu Kylian Mbappe oldu.

Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar tepkiye maruz kaldı.

PSG'nin taraftarları, top iki isme geldiğinde ıslıkla protestoda bulundu.

SADECE MBAPPE ALKIŞLANDI

Fransız ekibinin seyircileri, maçtan önce de oyuncu anonsları sırasında herkesi ıslıklarken, sadece Mbappe'yi alkışladı.



