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    PSG'li futbolcular ıslıklandı

    PSG taraftarları Şampiyonlar Ligi'nden elenen futbolcuları ıslıkladı. Olumlu şekilde karşılanan tek futbolcu Kylian Mbappe oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 15:33
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    PSG'li futbolcular ıslıklandı

    Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar tepkiye maruz kaldı.

    PSG'nin taraftarları, top iki isme geldiğinde ıslıkla protestoda bulundu.

    SADECE MBAPPE ALKIŞLANDI

    Fransız ekibinin seyircileri, maçtan önce de oyuncu anonsları sırasında herkesi ıslıklarken, sadece Mbappe'yi alkışladı.

    PSG li futbolcular ıslıklandı #1


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