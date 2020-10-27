PSG'nin Başakşehir maçı kadrosunda 4 eksik

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakibi PSG'nin İstanbul kafilesi belli oldu. Draxler, Icardi, Paredes ve Verratti kadroda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, gruptaki ikinci mücadelesine çıkıyor.

Turuncu-lacivertlilerin rakibi PSG'de İstanbul'a gelecek isimler belli oldu.

Fransız ekibinin kadrosu şu şekilde:

Navas, Rico, Randriamarmy, Florenzi, Dagba, Kehrer, Kippembe, Dialla, Marquinhos, Bakker, Kurzawa, Pembele, Danilo, Gueye, Herrera, Rafinha, Ruiz, Fadiga, Kean, Sarabia, Di Maria, Mbappe, Neymar JR

4 ÖNEMLİ İSİM YOK

Öte yandan Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Marco Verratti gibi önemli isimler ise kafileye dahil edilmedi.