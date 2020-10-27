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    PSG'nin Başakşehir maçı kadrosunda 4 eksik

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in rakibi PSG'nin İstanbul kafilesi belli oldu. Draxler, Icardi, Paredes ve Verratti kadroda yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 13:24
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    PSG'nin Başakşehir maçı kadrosunda 4 eksik

    Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Leipzig'e 2-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, gruptaki ikinci mücadelesine çıkıyor.

    Turuncu-lacivertlilerin rakibi PSG'de İstanbul'a gelecek isimler belli oldu.

    Fransız ekibinin kadrosu şu şekilde:

    Navas, Rico, Randriamarmy, Florenzi, Dagba, Kehrer, Kippembe, Dialla, Marquinhos, Bakker, Kurzawa, Pembele, Danilo, Gueye, Herrera, Rafinha, Ruiz, Fadiga, Kean, Sarabia, Di Maria, Mbappe, Neymar JR

    4 ÖNEMLİ İSİM YOK

    Öte yandan Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Marco Verratti gibi önemli isimler ise kafileye dahil edilmedi.

    PSG nin Başakşehir maçı kadrosunda 4 eksik #1

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