PSG'nin yıldızı Neymar Jr. kimdir? İşte Neymar'ın inanılmaz istatitikleri!

Paris Saint Germain'de forma giyen başarılı futbolcu Neymar, bu sezon performansıyla adından söz ettiriyor. Peki Neymar Jr. kimdir? İşte Neymar'ın efsane istatistikleri...

Neymar, futbol tarihindeki en iyi hücumculardan biri olarak biliniyor. Yıldız futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin başarılı istatistikleri karşısında zoru başarıyor.

Futbol kariyeri boyunca 400'den fazla gole imza atan Neymar Jr., Dünya Kupası öncesinde performansını oldukça arttırdı. Başarılı futbolcunun istatistiği merak konusu oldu.

Neymar Jr. kimdir?

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya geldi. 2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıktı.

İlk milli maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda Altın Top ödülünün sahibi oldu. Başarılı futbolcu şimdi ise PSG’de forma giyiyor.

Neymar kariyeri boyunca kaç gol attı?

Neymar, Santos formasıyla çıktığı 225 maçta 136 gol attı. Bu istatistik, Barcelona'nın ona büyük paralar dökmesi için yeterliydi ve Brezilyalı, Camp Nou'da da unutulmaz bir etki bıraktı.

Lionel Messi ve Luis Suarez ile futbolun en iyi hücum üçlülerinden birini oluşturan Neymar, Katalan devinin formasıyla 186 maçta 105 gol kaydetti.

2017 yazında rekor bir ücretle PSG'ye imza atan yıldız, Fransız devi için de yüzün üzerinde gole imza attı.