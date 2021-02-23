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    PSG'ye 700 bin euroluk ceza

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'e, Ocak-Haziran 2018 döneminde spor malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle 700 bin euro ceza verildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:20
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    PSG'ye 700 bin euroluk ceza

    Fransa Ekonomi Bakanlığı'nın Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin euro ceza kesildiği belirtildi.

    İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

    Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

    Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon euro arasında ceza veriliyor.

    PSG ye 700 bin euroluk ceza #1

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