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    PSG'yi yenen Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu

    Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek ikinci kupasını müzesine götürdü.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 23:18
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    PSG'yi yenen Lille, Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu

    Fransa Lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG, Fransa Süper Kupa mücadelesinde İsrail'in Bloomfield Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    ASİST BURAK'TAN GELDİ

    Burak Yılmaz'ın 11'de, Yusuf Yazıcı'nın da yedek kulübesinde başladığı maçta Lille 44. dakikada 1-0 öne geçti.

    Burak'ın asistinde Xeka fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Lille'in üstünlüğü ile sona erdi.

    PSG yi yenen Lille, Fransa Süper Kupası nın sahibi oldu #1

    LİGDEN SONRA SÜPER KUPA

    İkinci yarıda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca kupayı kazanan Lille oldu.

    Öte yandan milli oyuncu Yusuf Yazıcı da 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.

    PSG yi yenen Lille, Fransa Süper Kupası nın sahibi oldu #2

    PSG yi yenen Lille, Fransa Süper Kupası nın sahibi oldu #3

    PSG yi yenen Lille, Fransa Süper Kupası nın sahibi oldu #4

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