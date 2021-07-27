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PSV Eindhoven İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı PSV, İstanbul'a gelerek kalacağı otele yerleşti.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 11:50
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:15
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi, İstanbul'a geldi.
KAFİLE OTELE GEÇTİ
Hollanda'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen PSV Eindhoven kafilesi, konaklayacağı otele geçti.
Rövanş mücadelesi, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.