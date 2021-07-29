PSV'den Galatasaray taraftarına gönderme: Küçük kulüp

Galatasaray'ı yenerek üst tura çıkan Hollanda ekibi sosyal medya hesabından, "küçük kulüp? Büyük sonuç" paylaşımı yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven'a 2-1 yenildi ve ilk maçla birlikte ortaya çıkan 7-2'lik skorla turnuvadan elendi.

Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hollanda ekibi Galatasaray taraftarına göndermede bulundu.

Maç öncesi çekilen kura sonucunda PSV Eindhoven ile Galatasaray eşleşince, sarı kırmızı kulübün taraftarları kendilerine, ''small club (küçük kulüp)'' gibi mesajlar atmıştı.

Galatasaray'ı eleyerek üst tura çıkma imkanı bulan Hollanda ekibi, maç sonucu sosyal medya hesabından ''small club? Big result (küçük kulüp? Büyük sonuç)'' paylaşımında bulunarak Galatasaray taraftarlarına göndermede bulundu.

Mücadelenin bitmesiyle düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili sorulan soruya cevap veren PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, "Şehrimiz, İstanbul'la kıyaslandığında çok daha küçük bir şehir, o yüzden bizim için gurur verici. Ancak paylaşım hakkında detaylı bir yorum yapamıyorum." açıklamasında bulundu.

İngiliz ekibi St. Johnstone, Galatasaray PSV maçı sonrası paylaşımda bulunarak, "Yakında görüşürüz" notunu düştü." dedi.