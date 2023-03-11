PSV'den Patrick van Aanholt açıklaması

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan ve Hollanda ekibi PSV'ye kiralanan Patrick van Aanholt kırmızı-beyazlı takımla 1 yıl daha anlaşmaya varmıştı.

PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy, Aanholt transferi hakkında konuştu. 46 yaşındaki teknik adam sol deneyimli beki beğendiğini belirtti.

Gelecek sezon planlarından bahseden Hollandalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Üzerinde çalıştığımız birçok isim var. Transfer ile ilgilenen birçok arkadaşımız var. Şimdiden Aanholt ile sözleşmemizi uzattık."

Tecrübeli oyuncunun performansını beğendiklerini söyleyen Ruud van Nistelrooy, şu ifadelerde bulundu:

"Van Aanholt'tan çok memnunuz. Bizimle olmak istedi. Galatasaray'daki performansı da iyiydi. Anlaşmamızı yaptık. Gelecek sezon da bizimle birlikte olacak ve bundan dolayı çok mutluyum. O bulunduğu mevkiyi harika bir şekilde dolduruyor."