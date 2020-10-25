Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
11.39
4.97%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    PSV'nin 6 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif

    Hollanda kulübü PSV 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 15:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    PSV'nin 6 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif

    Hollanda Eredivise ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edildi.

    6 FUTBOLCU KORONAVİRÜS

    Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.

    PSV nin 6 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif #1

    Görüş Bildir