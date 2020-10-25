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- PSV'nin 6 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif
PSV'nin 6 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif
Hollanda kulübü PSV 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 15:01
Hollanda Eredivise ekibi PSV'de forma giyen 6 futbolcuda yeni tip koronavirüs (covid-19) tespit edildi.
6 FUTBOLCU KORONAVİRÜS
Kulüpten yapılan açıklamada, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Maxime Delanghe ve Joel Piroe'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Karantinaya alınan ve sağlık durumları yakından izlenen futbolcuların, ligde bugün Vitesse ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği ifade edildi.