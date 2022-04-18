Pulgar geleceği hakkında konuştu

Galatasaray'ın Şilili kiralık futbolcusu Erick Pulgar, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Fiorentina'dan sezon sonuna dek kiraladığı Erick Pulgar, 2-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili de açıklama yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Pulgar, "Maçın ilk dakikaları biraz karmaşık başladı, kalemizde çok fazla kontratak gördük. Bu tip takımlara daha iyi çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Kararı ben vermiyorum"

Şilili futbolcu, "Sahada olmak bana güven verdi. Daha fazla oynamak isterim. Geleceğim hakkında kararı ben vermiyorum, bu kararı verecek olanlar var. Neler olacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



